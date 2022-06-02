«Ранения Пушилина». Арестович заявил, что в Лимане погиб «кто-то из верхушки РФ»
1 июня появилась информация о ранении марионетки Кремля Дениса Пушилина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что во время удара украинской армии по Лиману был ликвидирован «кто-то из верхушки РФ», сопровождающий боевика и кремлевскую марионетку Дениса Пушилина.
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Об этом сообщает 24 канал.
Арестович отметил, что не знает, в каком состоянии Пушилин, но сообщил, что боевика и его сопровождение атаковала украинская артиллерия.
«Его накрыла наша артиллерия, как водится. Заодно погибли и десятки сопровождающих его лиц. Всякое случается», — заявил Арестович.
1 июня сначала СМИ, а потом двое представителей МВД Украины заявили, что в Лимане был ранен главарь боевиков террористическй организации «ДНР» Денис Пушилин.
Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на так называемого «главу минздрава „ДНР“» и самого Пушилина его ранение отрицают.
В середине дня 1 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале, что главарь «ДНР» Пушилин и глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко проводят экскурсию по руинам Драмтеатра Мариуполя губернатору Санкт-Петербурга Александру Белову.
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