«Ранения Пушилина». Арестович заявил, что в Лимане погиб «кто-то из верхушки РФ»

2 июня, 06:49
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1 июня появилась информация о ранении марионетки Кремля Дениса Пушилина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

1 июня появилась информация о ранении марионетки Кремля Дениса Пушилина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что во время удара украинской армии по Лиману был ликвидирован «кто-то из верхушки РФ», сопровождающий боевика и кремлевскую марионетку Дениса Пушилина.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщает 24 канал.

Арестович отметил, что не знает, в каком состоянии Пушилин, но сообщил, что боевика и его сопровождение атаковала украинская артиллерия.

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«Его накрыла наша артиллерия, как водится. Заодно погибли и десятки сопровождающих его лиц. Всякое случается», — заявил Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=1En5hVrazNA
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1 июня сначала СМИ, а потом двое представителей МВД Украины заявили, что в Лимане был ранен главарь боевиков террористическй организации «ДНР» Денис Пушилин.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на так называемого «главу минздрава „ДНР“» и самого Пушилина его ранение отрицают.

В середине дня 1 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале, что главарь «ДНР» Пушилин и глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко проводят экскурсию по руинам Драмтеатра Мариуполя губернатору Санкт-Петербурга Александру Белову.

https://www.youtube.com/watch?v=2dPYjPhtw8Q
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Денис Пушилин Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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