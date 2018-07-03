В Лимане пьяный полицейский ранил ножом двух человек - ГПУ

Оба пострадавших были госпитализированы и прооперированы

В городе Лиман Донецкой области полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранил ножом двух человек.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, поздно вечером 28 июня сотрудник батальона патрульной полиции в свободное от работы время отдыхал в одном из кафе.

"После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой полицейский нанес последним по одному проникающему ножевому ранению", - говорится в сообщении.

Оба пострадавших, которые являются родными братьями, были доставлены в городскую больницу и прооперированы.

Полицейскому сообщено подозрение по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины (от 5 до 8 лет).

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области мужчина проткнул вилами полицейского.