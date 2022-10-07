В Лимане обнаружили массовое захоронение с 200 могилами — глава Донецкой ОВА 7 октября, 20:50 Во второй братской могиле могут быть как военные, так и гражданские (Фото:Донецка ОВА)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в освобожденном Лимане обнаружили два массовых захоронения. В одном из них правоохранители насчитали около 200 могил.

«В Лимане известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это — одиночные могилы, где похоронены гражданские», — пишет он в Telegram.

Видео дня

По его словам, во второй братской могиле могут быть как военные, так и гражданские и точное количество погибших еще предстоит установить.

Он добавил, что в Святогорске, который также освободили от россиян, перезахоронили 21 тело. Все погибшие — гражданские, погибшие в оккупации.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в Лимане правоохранители обнаружили тела 60 погибших, из которых идентифицирована половина.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.