В Лимане обнаружили массовое захоронение гражданских 5 октября, 23:35 Захоронение погибших мирных жителей в Лимане, 5 октября 2022 года (Фото:Анастасия Станко / hromadske)

В освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области нашли больше 50 захоронений с гражданскими. Об этом сообщает hromadske.

По данным издания, оккупанты рыли траншеи и заставляли мирных жителей, которых подозревали в сотрудничестве с ВСУ, собирать тела погибших для перезахоронения. Не всех похороненных идентифицировали, их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате российских обстрелов иногда хоронили соседи. На кладбище более 50 могил, на некоторых из них вместо имен номера.



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Фото: Анастасия Станко / hromadske

hromadske также пишет, что оккупанты не забирали тела своих военных: в одном из домов, где россияне устроили «медпункт», они после отступления оставили мертвых.

Фото: Анастасия Станко / hromadske

Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что защитники Украины освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка оккупантов оказалась в окружении.



2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.



Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.



Что пережил Лиман https://www.youtube.com/embed/1dSIntImGNE