В деоккупированном Лимане нашли еще шесть тел убитых россиянами гражданских

15 октября, 12:22
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В Лимане накануне завершили эксгумацию тел с массового захоронения украинских военных (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

В Лимане накануне завершили эксгумацию тел с массового захоронения украинских военных (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

В деоккупированном Лимане Донецкой области обнаружили еще шесть тел погибших жителей, убитых российскими захватчиками.

Об этом утром в субботу, 15 октября, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко.

"В Лимане обнаружили еще шестерых гражданских, убитых россиянами во время оккупации", - сообщил он.

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Кроме того, по словам Кириленко, в течение 14 октября россияне убили двух мирных жителей Донбасса — в Бахмуте. Еще шесть жителей области за вчера получили ранения.

Накануне в освобожденном Лимане следователи завершили эксгумацию тел из массового захоронения украинских военных. Из братской могилы извлекли тела 34 украинских защитников.

В то же время продолжается эксгумация тел погибших в другом месте массового захоронения в Лимане - на около 200 могил. По состоянию на 11 октября в освобожденных Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел, в том числе годовалого младенца.

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2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.

Днем ранее в минобороны РФ заявили, что российские войска якобы были отведены «на более выгодные рубежи». В то же время в ВСУ 1 октября сообщали, что украинские военные окружили многотысячную группировку РФ.

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, украинским военным удалось взять в плен часть оккупантов, попавших в окружение в Лимане. Еще часть была уничтожена.

4 октября над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Красный Лиман Донецкая область Российские войска Войска РФ Братская могила Российские военные Геноцид Павел Кириленко Погребение Оккупация деоккупация Лиман

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