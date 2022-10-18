Погибли от осколочных ранений. В Лимане полиция эксгумировала тела пятерых убитых детей 18 октября, 14:20 Правоохранители эксгумируют тела на месте массового захоронения в Лимане (Фото:npu.gov.ua)

В освобожденном от российских оккупантов Лимане полиция эксгумировала тела пятерых убитых детей: троих девочек 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах.

Две самые младшие погибшие девочки являются сестричками, отмечается на сайте Нацполиции.

Инфографика: НВ

Согласно сообщению, четверых детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище, а еще одного мальчика его мама похоронила в собственном дворе.

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По предварительным данным, все дети погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят.

В Лимане, на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донбасса, следственные действия продолжаются уже две недели. Тела также эксгумируют из одиночных захоронений во дворах и на огородах. Следственно-оперативные группы разыскивают и опрашивают родных, устанавливают истории всех погибших.

По состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировали 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя.

Среди гражданских — 67 мужчин, 56 женщин, пятеро детей, пол шести человек не установлен. Продолжаются мероприятия по идентификации умерших и установлению причин их смерти.

На освобожденных территориях обнаружено 45 захоронений, из них 33 — в Святогорске и 12 — в Лимане. Эти данные пока не окончательны — только за последние дни стало известно еще о 17 таких захоронениях.

17 октября пресс-офицер полиции Донецкой области Александр Гаврилко на брифинге в Медиацентре Украина заявлял, что в Лимане уже эксгумировали тела более 180 погибших: 35 военных и 152 гражданских.