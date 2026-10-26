Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса провели двухдневную операцию по эвакуации восьми мирных жителей из Лимана, оказавшихся под российскими обстрелами. Во время атаки вражеского FPV-дрона один из бойцов прикрыл собой людей и получил тяжелое ранение.

Об этом сообщили на странице бригады 26 октября.

Спасательную операцию начали после выполнения основной боевой задачи бойцами 7-й роты 3-го механизированного батальона. Узнав о мирных жителях, которые не могли самостоятельно покинуть опасную территорию, военные организовали эвакуацию. Она длилась двое суток в условиях российских засад и постоянных атак беспилотников.

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К поисково-ударной группе присоединились украинские военные, а также французские и американские легионеры с позывными Флеш, Ковбой, Спад, Чандра и Фанта. Аэроразведка с воздуха определяла безопасные маршруты и предупреждала о возможных засадах. Логистику и переброску на бронемашинах MaxxPro обеспечивали минометная батарея и подразделение наземных роботизированных комплексов.

На завершальному етапі евакуації російський FPV-дрон виявив групу та атакував її. Один із військовослужбовців прикрив собою цивільних і отримав важке поранення. Завдяки оперативним діям розвідувального взводу бійця вдалося вчасно евакуювати та надати йому медичну допомогу.

Среди спасенных — пожилая женщина, трое людей с инвалидностью, передвигающихся на инвалидных колясках, а также мужчина с тяжелым ранением ноги. Всех восьмерых гражданских лиц доставили в безопасное место.

«Эвакуация — это всегда шанс сохранить жизнь. Ценой сверхчеловеческих усилий, здоровья, а порой и жизни наших воинов мы вытаскиваем людей из самого ада. Третий армейский корпус в очередной раз настоятельно призывает граждан: выезжайте из прифронтовых населенных пунктов заблаговременно! Не ждите, пока спасение станет невозможным», — подчеркнули в корпусе.