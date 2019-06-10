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В летнем лагере в Черновицкой области отравились 30 детей

Сегодня, 08:08
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В летнем лагере в Черновицкой области отравились 30 детей - фото

pixabay.com

30 детей из летнего лагеря попали в больницу с симптомами отравления

В Черновицкой области 30 детей из летнего лагеря в селе Репужинцы Заставнивского района были госпитализированы с симптомами отравления.

Сейчас в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания, сообщает местное информационное агентство АСС.

Вызов о недомогании детей получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Как рассказал заместитель директора ГУ Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины Сергей Торский, 9 июня получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30-ти детей из лагеря. Туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.

По словам руководителя ГУ Госпродспотребслужбы Черновицкой области Александра Александрюка, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

«Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Госпродспотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей», — сказал Александрюк.

Теги:   Детский лагерь Черновицкая область Массовое отравление детей

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