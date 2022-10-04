В лесах Харьковской области почти ежедневно находят отставших оккупантов — МВД
Из-за голода россияне выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В лесах освобожденной Харьковской области почти ежедневно находят отставших российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.
«Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД. И соблюдая требования Женевских конвенций, пополняют обменный фонд», — сказал замглавы МВД Евгений Енин.
Также с первых дней войны после освобождения населенных пунктов Харьковской области полицией установлена сеть блокпостов.
«В сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек, которые переданы для дальнейшей отработки в органы СБУ», — отмечает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили 483 населенных пункта в Харьковской области по состоянию на 4 октября.