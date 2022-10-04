В лесах Харьковской области почти ежедневно находят отставших оккупантов — МВД 4 октября, 23:23 Из-за голода россияне выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В лесах освобожденной Харьковской области почти ежедневно находят отставших российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

«Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД. И соблюдая требования Женевских конвенций, пополняют обменный фонд», — сказал замглавы МВД Евгений Енин.

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Также с первых дней войны после освобождения населенных пунктов Харьковской области полицией установлена ​​сеть блокпостов.

«В сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек, которые переданы для дальнейшей отработки в органы СБУ», — отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили 483 населенных пункта в Харьковской области по состоянию на 4 октября.