В лесах Харьковской области почти ежедневно находят отставших оккупантов — МВД

4 октября, 23:23
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Из-за голода россияне выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Из-за голода россияне выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В лесах освобожденной Харьковской области почти ежедневно находят отставших российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

«Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД. И соблюдая требования Женевских конвенций, пополняют обменный фонд», — сказал замглавы МВД Евгений Енин.

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Также с первых дней войны после освобождения населенных пунктов Харьковской области полицией установлена ​​сеть блокпостов.

«В сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек, которые переданы для дальнейшей отработки в органы СБУ», — отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили 483 населенных пункта в Харьковской области по состоянию на 4 октября.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Войска РФ

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