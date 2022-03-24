Военные показали фото «потерянных» в лесах Черниговской области российских Тигров, грузовиков и танка 24 марта, 15:11 Цей матеріал також доступний українською Силы сопротивления ликвидировали колонну вражеской техники в лесу Черниговской области (Фото:Оперативное командование Север)

В Черниговской области силы сопротивления ликвидировали колонну техники российских оккупантов.

Война России против Украины — последние новости



Об этом сообщает Оперативное командование Север.

«Итак, сегодня где-то в лесах Черниговщины „потерялись“ не менее двух Тигров, танк и КамАЗ орков. Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не убежит», — говорится в сообщении.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.