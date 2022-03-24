Военные показали фото «потерянных» в лесах Черниговской области российских Тигров, грузовиков и танка
Силы сопротивления ликвидировали колонну вражеской техники в лесу Черниговской области (Фото:Оперативное командование Север)
В Черниговской области силы сопротивления ликвидировали колонну техники российских оккупантов.
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Об этом сообщает Оперативное командование Север.
«Итак, сегодня где-то в лесах Черниговщины „потерялись“ не менее двух Тигров, танк и КамАЗ орков. Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не убежит», — говорится в сообщении.
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