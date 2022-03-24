Военные показали фото «потерянных» в лесах Черниговской области российских Тигров, грузовиков и танка

24 марта, 15:11
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Силы сопротивления ликвидировали колонну вражеской техники в лесу Черниговской области (Фото:Оперативное командование Север)

Силы сопротивления ликвидировали колонну вражеской техники в лесу Черниговской области (Фото:Оперативное командование Север)

В Черниговской области силы сопротивления ликвидировали колонну техники российских оккупантов.

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Об этом сообщает Оперативное командование Север.

«Итак, сегодня где-то в лесах Черниговщины „потерялись“ не менее двух Тигров, танк и КамАЗ орков. Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не убежит», — говорится в сообщении.

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https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2105984506249003
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Война России против Украины

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