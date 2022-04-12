«Охота на мужское население». Журналист Казанский рассказал, как заставляют воевать жителей «Л/ДНР» 12 апреля, 10:24 Цей матеріал також доступний українською Казанский рассказал о принудительной мобилизации в ОРДЛО (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Журналист Денис Казанский рассказал, что в так называемых «ДНР» и «ЛНР» мужчин насильно мобилизуют и отправляют на войну. Причем делают это даже в отношении студентов, людей с инвалидностью и других категорий, которые не подлежат мобилизации.



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«Знаю людей, которые не выходят из дома с февраля, потому что ходят по домам и пытаются мобилизовать», — рассказал Казанский в интервью Настоящему Времени.

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По его словам, на оккупированных территориях Донбасса «идет охота» на мужчин.

Казанский отметил, что этих людей вообще никак не готовят к военным действиям и почти не выдают им защиту: «Ни бронежилетов, ни касок не хватает, их гонят на укрепленные украинские позиции, и они сразу погибают».

Он добавил, что пообщался с жителями ОРДЛО, которые попали в плен.

«Они просто мечтают успеть сдаться в плен до того, как их убьют! Но сдаться в плен — это тоже не так просто. Бывает, если ты попадаешь под артобстрел, то попробуй еще добеги до позиции украинской армии», — сказал журналист.

Жители Луганска и Донецка сообщают, что комендатура с февраля начала забирать с улиц городов мужчин: у них забирали паспорта, сажали в автобусы и увозили на пункты сбора.



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