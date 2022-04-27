В середине мая в «Л/ДНР» хотят провести «референдум» о вхождении в состав России — Медуза 27 апреля, 18:07 Цей матеріал також доступний українською Украинский флаг перед зданием, поврежденным российскими обстрелами, в Марьинке Донецкой области, 14 апреля 2022 год (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Боевики псевдореспублик «Л/ДНР» в середине мая могут провести «референдумы» о присоединении к России, сообщает издание Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

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Два собеседника издания назвали даты предполагаемых псевдореферендумов — 14 и 15 мая 2022 года. По информации Медузы, обсуждается «присоединение» в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, частично оккупированных Россией.

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Источники Медузы утверждают, что в эти даты также может пройти псевдореферендум в Херсонской области о создании так называемой «ХНР». В будущем она также может быть «присоединена» к России, считают они.

По словам собеседников издания, сначала «референдумы» планировали на конец апреля, но уже несколько раз переносили из-за неудач российских войск на фронте. Они не исключают, что по той же причине даты могут снова сдвинуться.

"…Сотрудники администрации президента не считают, что России следует присоединять «депрессивные регионы» — однако это личное желание «высшего руководства», то есть Владимира Путина", — пишет Медуза со ссылкой на источники.

21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР». 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры «о дружбе и сотрудничестве» с псевдореспубликами. Марионетки Кремля, так называемые руководители «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин, обратились к Путину с официальной просьбой помочь в вооруженном противодействии украинской армии. Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину, которое в России цинично называют «специальной военной операцией».

Российские оккупанты проводят наступление на востоке Украины, уничтожают инфраструктуру городов постоянными обстрелами, убивают мирных жителей и хотят установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей Украины, но им это не удается.



19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что россияне готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР».

Для фальсификации «референдума» оккупанты заставляют местных жителей оставлять личные данные, в частности, во время получения «гуманитарной помощи». При этом гуманитарная помощь украинской стороны блокируется или разворовывается.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты проведут псевдореферендумы на временно занятых ими территориях, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

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