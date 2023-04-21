В Лавре охрана УПЦ МП бросала ножи в двери XVIII века — Минкульт 21 апреля, 08:19 Изувеченные двери помещения охраны УПМ ЦМП на территории Лавры (Фото:Скриншот видео МКИП/Telegram)

Министерство культуры и информационной политики в четверг, 20 апреля, опубликовало видео из помещения на территории Киево-Печерской лавры, которым пользовалась охрана УПЦ МП.

И.о. директора заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко заявил, что старинные двери XVIII века использовали как мишень для бросания ножей. Также на них есть наручники.

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«Что оставляет после себя „русский мир“ и его сторонники — последствия говорят сами за себя», — говорится в сообщении.

12 апреля комиссия Минкульта смогла попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, арендованной УПЦ МП, и обнаружила первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. Ранее два дня подряд комиссию не пускали в Лавру — заповедник подал заявление в полицию.

19 апреля осмотрели еще три помещения: показали их состояние и заявили, что арендатор не соблюдал правил противопожарной безопасности.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи его разговоров, ставшие доказательствами.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.