10 октября 2018, среда

В Борисполе в квартиру координатора С14 бросили взрывное устройство, есть раненый

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Сергей Мазур
Фото: Сергей Мазур via Facebook

Сергей Мазур

В Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство. 

Об этом сообщил нардеп Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

Как сообщается, от взрыва пострадал отец активиста, он "получил ранения ног и потерял много крови".

"Около часа назад в квартиру моего помощника на общественных началах Сергея Мазура Serj Mazur по организации Сич было брошено взрывное устройство. Пострадал отец Сергея. В больнице, потерял немало крови, ранены ноги. Вынесло стекло окна. Предварительно, граната или взрывпакет", - написал он.

Луценко отметил, что возможной версией происшествия может быть общественная активность Мазура. 

"В частности, при его содействии делу Крысина был предоставлен огромный резонанс. Крысин - один из руководителей титушок во время Майдана, причастен к гибели журналиста Веремия 18 февраля. Вчера как раз совместными нашими усилиями Крысин поехал отбывать наказание в колонию", - написал Луценко.

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