В квартире в Донецкой области взорвался газ, трое пострадавших госпитализированы
В дежурную часть полиции в Донецкой области поступило сообщение от жительницы Украинска о том, что в ее квартире произошел взрыв.
Об этом сообщили в местной полиции.
Предварительно установлено, что причиной взрыва стал газовый баллон. В результате пострадали 40-летняя хозяйка дома, ее 20-летняя и 82-летняя соседки.
Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.