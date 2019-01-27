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Аномалия или закономерность

В квартире в Донецкой области взорвался газ, трое пострадавших госпитализированы

27 января, 12:14
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Полиция Донецкой области

По данному факту возбуждено уголовное производство

В дежурную часть полиции в Донецкой области поступило сообщение от жительницы Украинска о том, что в ее квартире произошел взрыв.

Об этом сообщили в местной полиции.

Предварительно установлено, что причиной взрыва стал газовый баллон. В результате пострадали 40-летняя хозяйка дома, ее 20-летняя и 82-летняя соседки.

Фото: Полиция Донецкой области

Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

Фото: Полиция Донецкой области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Теги:   Полиция Донецкая область Взрыв

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