В квартире в Донецкой области взорвался газ, трое пострадавших госпитализированы 27 января, 12:14 379 Цей матеріал також доступний українською Полиция Донецкой области По данному факту возбуждено уголовное производство Полиция Донецкой области

В дежурную часть полиции в Донецкой области поступило сообщение от жительницы Украинска о том, что в ее квартире произошел взрыв.

Об этом сообщили в местной полиции.

Предварительно установлено, что причиной взрыва стал газовый баллон. В результате пострадали 40-летняя хозяйка дома, ее 20-летняя и 82-летняя соседки.

Фото: Полиция Донецкой области

Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

Фото: Полиция Донецкой области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.