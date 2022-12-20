В Курской области прогремела серия взрывов 20 декабря, 20:35 Последствия взрыва в Курской области (Фото:Роман Старовойт / Telegram)

Во вторник, 20 декабря, в селе Махновка Курской области упали четыре снаряда. По данным местных властей, пострадала женщина.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он также добавил, что повреждения получили три дома. В одном из них вспыхнул пожар.

Губернатор области традиционно обвинил в обстреле ВСУ. Подтверждений этому нет.

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6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

