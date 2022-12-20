В Курской области прогремела серия взрывов
Последствия взрыва в Курской области (Фото:Роман Старовойт / Telegram)
Во вторник, 20 декабря, в селе Махновка Курской области упали четыре снаряда. По данным местных властей, пострадала женщина.
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Он также добавил, что повреждения получили три дома. В одном из них вспыхнул пожар.
Губернатор области традиционно обвинил в обстреле ВСУ. Подтверждений этому нет.
6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.