В Курской области матерям погибших оккупантов власти подарили торт и полотенца

28 ноября, 19:51
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В Курской области матерям погибших оккупантов вручили торт и полотенца (Фото:Администрация Льговского района Курской области)

В Курской области матерям погибших оккупантов вручили торт и полотенца (Фото:Администрация Льговского района Курской области)

Власти Курской области подарили матерям погибших на войне против Украины российских оккупантов полотенца и торт.

Об этом сообщает Дождь.

Вручение таких «подарков» матерям инициировал местный чиновник Сергей Коростелев.

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«В преддверии празднования Дня матери глава Льговского района Сергей Коростелев встретился с матерями погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции (в войне России против Украины — ред.)», — говорится в сообщении администрации района Курской области.

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Кроме набора полотенец, глава Льговского района подарил матерям погибших торт.

Представители российских властей, включая министра обороны Сергея Шойгу и кремлевского диктатора Владимира Путина, в конце октября заявили об «окончании мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию призваны 300 тысяч человек и новых призывов не будет. Однако указ о мобилизации не отменен.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Курская область Война России против Украины

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