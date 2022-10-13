СБУ задержала предательницу в Купянске: ей грозит пожизненное 13 октября, 14:40 Предательница из налоговой перешла на сторону оккупантов (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала предательницу в освобожденном городе Купянск Харьковской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанной оказалась местная жительница, которая является действующей сотрудницей налоговых органов Украины и с довоенных времен занимает должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов налоговой службы в Харьковской области.

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По данным следствия, во время оккупации женщина перешла на сторону РФ и начала работать в так называемой «Налоговой службе Харьковской ВГА» в должности руководителя среднего звена.

Установлено, что на новой должности злоумышленница принимала участие в совещаниях с предпринимателями района, где склоняла их к уплате налогов в пользу российских оккупационных войск.



Также задержанная убеждала своих коллег-налоговиков, оставшихся на оккупированной территории, переходить на сторону РФ и начинать работу в новосозданных налоговых органах оккупантов.



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В ходе следственных действий сотрудники СБУ обнаружили и изъяли служебные документы фейковой «налоговой», подтверждающие преступное сотрудничество женщины с рашистами и выполнение ею указаний оккупационных войск.



В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.



За такое преступление ей грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества.



Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

