Ракеты С-300. Оккупанты нанесли удар по Купянску, погибла женщина 5 декабря, 10:32 Последствия вражеских обстрелов (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Войска РФ в понедельник, 5 декабря, нанесли ракетный удар по городу Купянск в Харьковской области. По предварительным данным, погибла женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«После 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, детальная информация уточняется», — написал он.

Видео дня

По данным Синегубова, в результате обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Также повреждены кровли частных домов.

Кроме этого, военные РФ наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

«В течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов 2 человека: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое в Изюмском районе. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших средней тяжести», — отметил начальник ОВА.

Он отметил, что ВСУ, несмотря на постоянные обстрелы российских войск на своих позициях.