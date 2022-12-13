Оккупанты обстреляли Харьковскую область: в Купянске под удар попала скорая, которая ехала на вызов 13 декабря, 10:15 Оккупанты обстреляли Купянск в Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В ночь на вторник, 13 декабря, оккупанты нанесли удар по Купянску Харьковской области из зенитно-ракетных комплексов С-300. Утром под вражеский обстрел попала карета скорой помощи.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы.

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На Купянском направлении зафиксировали обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки и Берестового. По предварительной информации, без жертв и пострадавших.

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по Купянску. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 кв. м. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших.

После 4 часов утра в результате обстрела автомобиля скорой помощи, который ехал по вызову в Купянске, получил ранение фельдшер — мужчина 54 лет. В автомобиле взрывной волной выбило стекло.

