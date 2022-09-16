«Спали стоя». В Купянске оккупанты держали 400 людей в камерах, рассчитанных на 140 — СБУ 16 сентября, 19:54 Город Купянск (Фото:objectiv.tv)

Российские оккупанты незаконно удерживали 400 местных жителей Купянска в камерах, которые рассчитаны на 140 мест.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Незаконная тюрьма оккупантов была обустроена в райотделе полиции Купянска, где во время российского вторжения находился « руководящий центр» оккупационной администрации. Установлено, что в этих помещениях россияне содержали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать.

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В пресс-службе уточняют, что среди местных жителей немногие хотели помогать врагу, поэтому « тюрьма» была переполнена втрое: в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400. Незаконно заключенные граждане вынуждены были спать стоя.

Согласно международным конвенциям, такое поведение признается пытками и являются жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания.

Следователи Управления СБУ в Харьковской области документируют зверства и другие военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения, в рамках уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса ( нарушение законов и обычаев войны).

Ранее один из командиров спецподразделения Кракен Сергей Величко ( Чили) в пятницу, 16 сентября, сообщил, что защитники Украины форсировали реку Оскол и полностью освободили Купянск Харьковской области.



Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал , что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.

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