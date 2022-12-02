В Купянске обнаружили списки местных предателей и доносы, которые они писали 2 декабря, 14:19 В Купянске нашли тайник с важными документами оккупантов (Фото:dbr.gov.ua)

Сотрудники ГБР совместно с Харьковской прокуратурой обнаружили в Купянском районе тайник с важными документами, которые оккупанты не успели уничтожить во время отступления.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Среди найденного личные дела сотрудников так называемого оккупационного отдела полиции, письменные согласия на сотрудничество предателей-правохранителей, распоряжения оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты, фотографии и многое другое, отметили в Бюро.

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Кроме того, обнаружены доносы местных коллаборантов, которые «сдавали» оккупантам патриотов и участников АТО.

«ГБР изучит найденные документы и приобщит их к уголовным производствам как вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

13 октября в Купянске задержали предательницу, которая является действующей сотрудницей налоговых органов Украины.