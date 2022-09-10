Гончаренко заявил, что в Купянске начали задерживать приехавших из РФ учителей 10 сентября, 16:11 Учителя из РФ навязывали детям на оккупированных территориях кремлевскую идеологию (Фото:sprotyv.info)

Украинские правоохранители начали задерживать в освобожденном от оккупантов Купянске Харьковской области учителей из РФ, которых туда свез кремлевский режим, чтобы навязывать детям идеологию так называемого «русского мира».

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Об этом в субботу, 10 сентября, заявил народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

«В Купянске задержали учителей, приехавших из России, чтобы учить украинских детей. Ну что, су*и, у вас учебный год не закончится еще лет 15», — написал он у себя в Telegram-канале.

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В свою очередь Офис генпрокурора заочно сообщил о подозрении двум местным коллаборантам, получившим «должности» в «Купянском лесное хозяйство» незаконно созданном российскими оккупантами на базе захваченного ими украинского предприятия.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей пложадью более 2500 кв.м.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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