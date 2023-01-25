Оккупанты утром ударили по Купянску: там горит частный дом и магазин

25 января, 09:00
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Оккупанты утром в среду обстреляли Купянск (Фото:t.me/synegubov)

Оккупанты утром в среду обстреляли Купянск (Фото:t.me/synegubov)

Утром в среду, 25 января, российские оккупационные войска обстреляли город Купянск в Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в городе горит частный дом и магазин. Предварительно — без пострадавших. На месте работают экстренные службы.

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Кроме того, в течение прошлых суток на Слобожанском направлении под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная.

На Купянском направлении оккупанты обстреляли Ольшанку, Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку.

В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физическо-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары.

В пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены два частных домовладения, хозяйственные постройки и газопровод. В пгт Двуречная разрушена крыша хозяйственного здания и выбиты окна в частном доме.

Около 11:00 в селе Липцы в результате артобстрела ранения получили два человека. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Утром 24 января войска РФ обстреляли Купянск. В результате вражеских ударов зафиксировали попадания в жилые дома, начались масштабные пожары.

https://www.youtube.com/watch?v=5aTDeUhG8Tk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Харьковская область Купянск Война России против Украины

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