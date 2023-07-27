Задержан информатор РФ, собиравший данные о направлении полетов авиации ВСУ в районе Купянска
Российский агент собирал для оккупантов данные о передвижениях ВСУ (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который собирал данные о передвижениях ВСУ в Купянском районе Харьковской области.
По данным ведомства, больше всего предателя интересовали направления полетов армейской авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов.
Он передавал агрессору маршруты перемещения бронетанковых подразделений украинских войск вблизи линии фронта.
Фигурант присылал россиянам фото последствий российских воздушных ударов по местным объектам гражданской инфраструктуры, в том числе в многоквартирных домах гражданских.
По данным следствия, российским информатором оказался местный житель.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).
Информатор РФ задержан, ему грозит до восьми лет тюрьмы.