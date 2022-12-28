«Грязные методы ФСБ». В Крыму журналистку Ирину Данилович приговорили к семи годам колонии за якобы хранение взрывчатки

28 декабря, 13:20
Поделиться:
Ирина Данилович (Фото:Крымский процесс)

Ирина Данилович (Фото:Крымский процесс)

Так называемый суд Феодосии в оккупированном Крыму приговорил медсестру и журналистку Ирину Данилович к семи годам заключения.

Об этом сообщает правозащитная инициатива Крымский процесс.

Оккупанты признали Данилович виновной в незаконном хранении взрывчатых веществ или устройств (ст. 222.1 Уголовного кодекса рф). Помимо семи годов колонии общего режима, она должна также заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Видео дня

Перед незаконным заседанием 27 декабря Ирине Данилович вызвали скорую, потому что ее состояние здоровья ухудшилось из-за отсутствия медицинской помощи со стороны РФ. Медики отказались ее госпитализировать. Во время слушаний Ирина заявляла, что не слышит и не понимает, что происходит в зале суда.

Читайте также:

Российский военный корабль во время учений в Черном море (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS) Даже если мы выбьем россиян из Крыма, это не решит ключевую проблему — военный журналист

В своем последнем слове Данилович заявила, что она не первая, к кому ФСБ РФ применяет «грязные методы фальсификаций», а также назвала фамилии жителей Крыма, похищенных за время оккупации с 2014 года. Она сказала, что ожидала пополнить список таких людей.

Сотрудники ФСБ похитили медсестру и журналистку Ирину Данилович 29 апреля, когда она возвращалась домой с работы из Коктебеля. До 7 мая ее удерживали в подвале помещения ФСБ, без какого-либо статуса и адвокатской помощи. Затем в сумке, которую силовики забрали у Ирины, нашли взрывчатку, и 7 мая суд оккупированного Симферополя отправил ее в СИЗО на два месяца.

Решение о задержании женщины было принято на закрытом заседании: без участия родных, слушателей и журналистов.

Во время слушаний Ирина заявляла, что ее неделю держали в подвале ФСБ, душили, допрашивали на полиграфе и угрожали убийством. В ответ на жалобы администрация СИЗО продолжала давление на журналистку.

https://www.youtube.com/watch?v=JU6X1J13lRk&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Оккупация Крыма Война России против Украины журналисты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X