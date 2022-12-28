«Грязные методы ФСБ». В Крыму журналистку Ирину Данилович приговорили к семи годам колонии за якобы хранение взрывчатки 28 декабря, 13:20 Ирина Данилович (Фото:Крымский процесс)

Так называемый суд Феодосии в оккупированном Крыму приговорил медсестру и журналистку Ирину Данилович к семи годам заключения.

Об этом сообщает правозащитная инициатива Крымский процесс.

Оккупанты признали Данилович виновной в незаконном хранении взрывчатых веществ или устройств (ст. 222.1 Уголовного кодекса рф). Помимо семи годов колонии общего режима, она должна также заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

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Перед незаконным заседанием 27 декабря Ирине Данилович вызвали скорую, потому что ее состояние здоровья ухудшилось из-за отсутствия медицинской помощи со стороны РФ. Медики отказались ее госпитализировать. Во время слушаний Ирина заявляла, что не слышит и не понимает, что происходит в зале суда.

В своем последнем слове Данилович заявила, что она не первая, к кому ФСБ РФ применяет «грязные методы фальсификаций», а также назвала фамилии жителей Крыма, похищенных за время оккупации с 2014 года. Она сказала, что ожидала пополнить список таких людей.

Сотрудники ФСБ похитили медсестру и журналистку Ирину Данилович 29 апреля, когда она возвращалась домой с работы из Коктебеля. До 7 мая ее удерживали в подвале помещения ФСБ, без какого-либо статуса и адвокатской помощи. Затем в сумке, которую силовики забрали у Ирины, нашли взрывчатку, и 7 мая суд оккупированного Симферополя отправил ее в СИЗО на два месяца.

Решение о задержании женщины было принято на закрытом заседании: без участия родных, слушателей и журналистов.

Во время слушаний Ирина заявляла, что ее неделю держали в подвале ФСБ, душили, допрашивали на полиграфе и угрожали убийством. В ответ на жалобы администрация СИЗО продолжала давление на журналистку.