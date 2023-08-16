В Крыму из-за перегрузки путей снабжения увеличились логистические проблемы — Гуменюк 16 августа, 09:39 Крымский мост (Фото:Антон Романко/www.flickr.com)

Во временно оккупированном Крыму усложнилась логистика из-за того, что после атак по незаконно построенному Крымскому мосту пути снабжения перегружены, а для обеспечения военных нужд россияне используют те же направления, что и для гражданских.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Дело в том, что действительно полуостров все больше превращается в остров в логистическом смысле», — отметила она.

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По словам Гуменюк, поставки до самого полуострова для мирных жителей осуществляется по тем трассам, которые еще частично могут функционировать.

Она также подчеркнула, что россияне все еще пытаются ремонтировать «и большой (Крымский мост, — ред.), которым они так гордились, и те поменьше, которые им так нужны».

Гуменюк рассказала, что россияне для ремонта мостов пытаются формировать специальные «бригады», но найти персонал для этого приходится «сгонять под дулом автоматов», потому что люди осознают, что это зона опасности.

«И если туда уже попали — это в зоне досягаемости оружия Сил обороны, а это значит, что и понтонные переправы как альтернативные там тоже не в абсолютной безопасности», — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что после ударов по Крымскому мосту он работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

В субботу, 12 августа, произошло две атаки на Крымский мост. Местные Telegram-каналы и российские СМИ публиковали многочисленные видео работы ПВО и задымлений на украинском полуострове.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту.