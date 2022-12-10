На полуострове жарко. В Крыму загорелась казарма, где разместили несколько сотен оккупантов — видео 10 декабря, 16:46 Пожар в казарме в пгт Советский (Фото:Скриншот видео Крымский ветер / Telegram)

В пгт Советский во временно оккупированном Крыму произошел пожар в казарме, где, предположительно, находились мобилизованные россияне, сообщает ряд местных Telegram-каналов. Предварительно, есть погибшие и раненые.

Крымский ветер опубликовал видео с место инцидента. Также в сообщении уточняется, что инцидент произошел в субботу, 10 декабря, около 06:00.

Как пишет представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram, в казарме могли находиться от несколько сотен до несколько тысяч человек.

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«Сегодня, примерно шесть утра. Горит казарма… Есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении.

Комментариев марионеток Кремля на временно оккупированном полуострове пока не было.

8 декабря пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признал уязвимость Крыма перед атаками ВСУ.

7 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что весной 2023 года ВСУ будут в Луганске, Донецке и Севастополе.

Ранее начальник Главного управления Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос.