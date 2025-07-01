Зафиксирован сильный пожар. В оккупированном Крыму, вероятно, поражены зенитные комплексы С-300/С-400 и радары — Крымский ветер

Ракетные пусковые установки и РЛС на Керченском полуострове (Фото: Крымский ветер / Telegram)

На временно оккупированном Россией Керченском полуострове (восточная часть аннексированного Крыма) южнее села Курортное спутники NASA в ночь на вторник, 1 июля, зафиксировали мощный пожар.

Об этом во вторник, 1 июля, сообщает мониторинговая группа Крымского ветра.

Там находится позиция зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300/С-400. Кроме того, у Курортного размещена редкая РЛС Каста-2Е2 — мобильная двухкоординатная станция дециметрового диапазона кругового обзора дежурного режима.

Крымский ветер / Telegram
Фото: Крымский ветер / Telegram

По данным паблика, ЗРК С-300/С-400 и РЛС, возможно были поражены.

Ранее в ночь на 1 июля жители Керчи и Феодосии сообщали о взрывах.

Утром во вторник в Министерстве обороны страны-агрессора РФ сообщили, что ночью были якобы уничтожены и перехвачены 60 украинских БпЛА. 17 из них — над оккупированным Крымом, три над акваторией Черного моря.

