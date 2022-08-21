Крымская «бавовна». Очевидцы сообщают о взрывах в Саках и Евпатории 21 августа, 20:42 В Крыму снова раздаются взрывы (Фото:Скриншот с видео ЧП Севастополь / Telegram)

Вечером в воскресенье, 21 августа, в Крыму снова раздались взрывы. Очевидцы сообщают о «бавовне» в Саках, где две недели назад было попадание в военный аэродром и Евпатории. Оккупанты продолжают уверять, что работает система противовоздушной обороны.

Около 18.20 местные пророссийские паблики сообщили о работе ПВО в Евпатории. Через час появилась информация о повторных взрывах.

Кроме этого, по информации телеграмм-каналов, ПВО работала в Новофедоровке. В местных чатах очевидцы писали, что слышали три взрыва в Саках.

Видео дня

«Какая-то штука в Новофедоровке», — комментирует происходящее мужчина на одном из видео с места событий.



Официальной информации от оккупантов пока нет. Украинские власти также пока не комментировали текущую ситуацию на украинском полуострове.

Крымская «бавовна». Что известно о взрывах на оккупированном полуострове?

С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. Кое-где это привело к серьезным потерям российской оккупационной армии. По информации CNN, Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами на оккупированном полуострове.

Так, 9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Оккупационные «власти» назвали причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове. Однако, по информации Washington Post, за атакой на аэродром в Крыму стоят подразделения украинских сил специальных операций.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.



Кроме того, днем 16 августа прогремели взрывы на территории российской авиабазы в поселке Гвардейское под Симферополем, где, по данным Bellingcat, базировались 24 российских самолета.

Оккупационные власти причиной этих взрывов снова назвали «детонацию боеприпасов».

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Атаки в Крыму вызвали панические настроения среди российских отдыхающих и местных оккупантов, что повлекло большие пробки из желающих покинуть полуостров и уехать обратно в Россию.

Кроме того, по данным украинской разведки, после серии взрывов в Крыму оккупанты начали срочно эвакуировать самолеты и вертолеты.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.