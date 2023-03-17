В Крыму раздался взрыв вблизи воинской части РФ 17 марта, 16:27 В Крыму что-то взорвалось вблизи воинской части РФ (Фото:Крымский ветер / Telegram)

Во временно оккупированном Крыму днем в пятницу, 17 марта, прогремел взрыв в районе села Перевальное Симферопольского района, где дислоцируется 126-я бригада береговой обороны черноморского флота РФ.



Об этом сообщает телеграм-канал Крымский ветер со ссылкой на очевидцев.

Телеграм-канал также опубликовал фото, которое, как утверждается, сделано в районе взрыва. Над местом предполагаемого взрыва виден светло-серый дым.

Видео дня