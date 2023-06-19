В Крыму взорвался автомобиль, в котором был коллаборант из Запорожской области 19 июня, 11:36 Автомобиль оккупанта (Фото:t.me/bazabazon)

Во временно оккупированном Крыму взорвался автомобиль с помощником так называемого «вице-премьера» Запорожской области Владимиром Епифановым.

Как сообщает Telegram-канал Baza инцидент произошел в Симферополе, в понедельник, 19 июня. Коллаборант, а также его секретарь и охранник получили сильные ожоги.

В социальных сетях сообщили, что все произошло на Евпаторийском шоссе в четыре часа утра. Епифанов ехал за рулем Toyota Land Cruiser, когда вдруг взорвался газовый баллон, установленный на машине.

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После этого он не смог справиться с управлением, и авто остановилось, наехав на препятствие.

Помимо Епифанова, в салоне было еще два человека: его секретарь и охранник. Все трое мужчин из-за взрыва получили 30% ожоги головы, туловища и рук (охраннику также обожгло левую ногу). Их госпитализировали.

Ночью в понедельник, 19 июня, оккупированный Россией Крым атаковали дроны.