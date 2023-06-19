В Крыму взорвался автомобиль, в котором был коллаборант из Запорожской области
Автомобиль оккупанта (Фото:t.me/bazabazon)
Во временно оккупированном Крыму взорвался автомобиль с помощником так называемого «вице-премьера» Запорожской области Владимиром Епифановым.
Как сообщает Telegram-канал Baza инцидент произошел в Симферополе, в понедельник, 19 июня. Коллаборант, а также его секретарь и охранник получили сильные ожоги.
В социальных сетях сообщили, что все произошло на Евпаторийском шоссе в четыре часа утра. Епифанов ехал за рулем Toyota Land Cruiser, когда вдруг взорвался газовый баллон, установленный на машине.
После этого он не смог справиться с управлением, и авто остановилось, наехав на препятствие.
Помимо Епифанова, в салоне было еще два человека: его секретарь и охранник. Все трое мужчин из-за взрыва получили 30% ожоги головы, туловища и рук (охраннику также обожгло левую ногу). Их госпитализировали.
Ночью в понедельник, 19 июня, оккупированный Россией Крым атаковали дроны.