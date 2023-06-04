В Крыму «взломали» ряд телеканалов и запустили там ролик о ВСУ 4 июня, 21:01 В Крыму по телевидению запустили ролик о ВСУ (Фото:Скриншот из видео Сергей Братчук / Telegram)

Во временно оккупированном Крыму, в том числе и в Севастополе, «взломали» трансляцию ряда телеканалов и запустили там ролик о ВСУ.

В сети появились видео с телевизорами крымчан, на которых похоже намекают на украинское контрнаступление. Там транслируют фразу «планы любят тишину», недавно озвученную заместителем министра обороны Украины Анной Маляр.

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