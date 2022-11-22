В оккупированном Крыму марионетки Кремля ввели высокий уровень террористической опасности 22 ноября, 15:33 Крым (Фото:Daniil Drozdov/flickr)

Во временно оккупированном Крыму марионетки Кремля объявили желтый уровень террористической опасности. Его введут в отдельных районах полуострова.

Об этом сообщил пособник оккупантов в Крыму Сергей Аксенов.

Он уточнил, что такие ограничения будут действовать с 22 ноября по 7 декабря текущего года.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.

Видео дня

По словам Аксенова, это решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.

Также желтый уровень террористической опасности вводится на объектах так называемых Министерства транспорта, МинЖКХ, Минздрава, Министерства топлива и энергетики, Минпромполитики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

Пособник оккупантов уверяет, что ситуация в регионе «полностью контролируется» и «безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами».