В соцсетях сообщили о масштабном пожаре в районе нефтебазы в оккупированном Крыму — видео 31 августа, 09:23 С места пожара поднимаются густые клубы черного дыма (Фото:Скриншот видео Гончаренко/t.me)

В среду, 31 августа, в Красногвардейске во временно оккупированном РФ Крыму вспыхнул масштабный пожар.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео очевидцев.

На них видно, как с места происшествия в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул в районе нефтебазы, однако в местных пабликах утверждают, что горит не она, а расположенный рядом магазин.

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Причины возгорания на данное время не известны. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма, призвав их держаться подальше от стратегических объектов российской армии, поскольку они и далее будут уничтожаться украинскими военными.

«Наши защитники будут уничтожать все склады, штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем — значит, под Севастополем. Под Луганском — значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем», — заявил глава государства.

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