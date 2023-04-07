В окрестностях Симферополя вспыхнула птицефабрика, местные слышали взрывы

7 апреля, 00:24
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Пожар вспыхнул в селе Перово (Фото:Крым. Реалии)

Пожар вспыхнул в селе Перово (Фото:Крым. Реалии)

Вечером в четверг, 6 апреля, в поселке Перово вблизи оккупированного Симферополя в Крыму вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике.

Огонь охватил 400 квадратных метров помещения. Пожар локализовали.

В то же время местные жители в пабликах сообщили, что слышали звуки, похожие на детонацию боеприпасов. Оккупационная "власть" полуострова в данный момент не комментирует ситуацию.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Крым Симферополь

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