В крымских мечетях разрешают только согласованные с оккупантами проповеди — Госслужба по этнополитике 21 июня, 15:00 Цей матеріал також доступний українською В Крыму в мечетях разрешают только проповеди, согласованные с оккупантами (Фото:www.radiosvoboda.org)

В мечетях временно оккупированного Крыма разрешены только согласованные с оккупантами проповеди, заявила глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан.

Об этом сообщает Укринформ.

«Наша служба осуществляет мониторинг ситуации на оккупированных территориях по вопросам религии и по правам этнических сообществ. И мы видим, что фактически сегодня в мечетях Крыма разрешены только согласованные проповеди», — сказала она.

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По ее словам, в оккупированном Крыму есть очень печальный выбор — либо ты сотрудничаешь с оккупационными властями и никогда не возражаешь, либо ты будешь заключенным, замученным.

Богдан заявила, что правозащитники и органы государственной власти Украины фиксировали многочисленные нарушения прав человека на оккупированных агрессором территориях.

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