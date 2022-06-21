В крымских мечетях разрешают только согласованные с оккупантами проповеди — Госслужба по этнополитике

21 июня, 15:00
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В Крыму в мечетях разрешают только проповеди, согласованные с оккупантами (Фото:www.radiosvoboda.org)

В Крыму в мечетях разрешают только проповеди, согласованные с оккупантами (Фото:www.radiosvoboda.org)

В мечетях временно оккупированного Крыма разрешены только согласованные с оккупантами проповеди, заявила глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан.

Об этом сообщает Укринформ.

«Наша служба осуществляет мониторинг ситуации на оккупированных территориях по вопросам религии и по правам этнических сообществ. И мы видим, что фактически сегодня в мечетях Крыма разрешены только согласованные проповеди», — сказала она.

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По ее словам, в оккупированном Крыму есть очень печальный выбор — либо ты сотрудничаешь с оккупационными властями и никогда не возражаешь, либо ты будешь заключенным, замученным.

Богдан заявила, что правозащитники и органы государственной власти Украины фиксировали многочисленные нарушения прав человека на оккупированных агрессором территориях.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым Мечеть Война России против Украины

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