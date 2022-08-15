В караоке-баре в Крыму включили песню, посвященную героям Азова — видео

15 августа, 14:47
Диджей заявил, что лишь выполнил заказ одного из клиентов (Фото:Коллаж НВ)

Диджей заявил, что лишь выполнил заказ одного из клиентов (Фото:Коллаж НВ)

В одном из караоке-баров в городе Щелкино на временно оккупированном РФ Крымском полуострове, включили песню, посвященную героям полка спецназначения Национальной гвардии Азов.

Соответствующее видео, снятое одной из местных коллаборанток, было обнародовано в соцсетях.

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На нем видно, как на экране транслируется клип на песню Дике поле украинского рэпера Ярмака, в связи с чем несколько посетителей решили предъявить претензии по этому поводу ставившему музыку диджею.

Видео дня

В то же время остальные отдыхавшие в баре, судя по их реакции, ничего плохого в этом не увидели, и даже демонстрировала свою симпатию.

https://twitter.com/TyshkomNyshkom/status/1558891963830657024

Как сообщают Крым.Реалии, итогом стало его задержание местными силовиками по надуманному обвинению в якобы демонстрации «нацистской символики».

В связи с этим против него было сфабриковано административное дело. Решением оккупационной власти мужчина был приговорен к 10 суткам ареста.

Сам же диджей объяснил, что песню заказал кто-то из клиентов, и, ни о ее содержании, ни о видеоряде клипа он ничего не знал.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Музыка Российская агрессия Кафе Полк Азов Война России против Украины

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