В российской военной части в оккупированном Джанкое прогремел взрыв: есть погибшие и раненные

11 октября, 04:16
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В оккупированном Джанкое базируется российский вертолетный полк (Фото:Google Maps)

В оккупированном Джанкое базируется российский вертолетный полк (Фото:Google Maps)

Крымские паблики сообщили, что вечером в понедельник, 10 октября, в оккупированном Джанкое прогремел взрыв на территории военной части.

В военной части находится 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

Отмечается, что в результате взрыва на территории части есть раненные и погибшие оккупанты. В частности, было зафиксировано более 20 машин скорой помощи, которые проехали в сторону госпиталя Черноморского флота и горбольницы № 1 в Севастополе.

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Российские пропагандистские СМИ также подтвердили взрыв, но сообщили лишь о ранении 11-летней девочки, которую ранило осколком стекла.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Крым Джанкой Война в Украине Война России против Украины

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