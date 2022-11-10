Был пьян. В Крыму во время погони разбился экс-депутат Верховной Рады 10 ноября, 11:06 Экс-нардеп выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик (Фото:Алексей Ременюк/Facebook)

В Симферополе в результате ДТП разбился насмерть бывший депутат Верховной Рады Алексей Ременюк, перешедший после захвата полуострова на сторону оккупантов.

Об этом сообщают прокремлевские Telegram-каналы.

«66-летний Алексей Ременюк ехал вечером со дня рождения товарища на своем Range Rover. Его остановили. Во время проверки документов попросили продуться — оказался пьян», — говорится в сообщении.

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Когда же Ременюка хотели задержать, тот вырвался, запрыгнул в машину и попытался скрыться, протащив одного из силовиков, вцепившегося в дверь автомобиля, по асфальту.

После этого началась погоня, во время которой внедорожник Ременюка вылетел на встречную полосу движения и врезался в грузовик.

В результате полученных травм экс-нардеп и его пассажир скончались на месте происшествия.

Фото: Скриншот t.me/breakingmash

Ременюк был депутат Верховной Рады III и IV созывов (1998—2006).