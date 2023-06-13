В оккупированном Крыму россияне усилили контроль проезда по Керченскому мосту 13 июня, 17:47 Керченский мост (Фото:Igor Sushko/Twitter)

Российские оккупанты усилили контроль проезда по Керченскому мосту. Такие действия связаны с увеличением деятельности украинского подполья на полуострове.

Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров в Telegram.

Он подчеркнул, что противник ужесточил меры безопасности на пунктах въезда на незаконно построенный Керченский мост.

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Там оккупанты проводят более тщательные проверки личных документов, транспортных средств и документов на них.

«Как отмечает Центр нацсопротивления, обычно оккупанты проверяют историю браузера и на подписки телеграмм и вайбер каналов. Также окуупантов интересует установлен ли на телефоне VPN чтобы обходить блокировку украинских сайтов», — пишет Назаров.

12 июня Центр нацсопротивления сообщил, что во временно оккупированном Крыму россияне усиливают меры по поиску подполья.

Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты проводят мероприятия по подготовке депортации населения на севере временно захваченного Крыма и похищению материально-культурных ценностей.

