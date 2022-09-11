В Крыму упал российский военный самолет 11 сентября, 13:46 В Крыму упал российский Су-34 (Фото:Минобороны РФ)

В оккупированном Крыму упал российский военный самолет. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться.

Как сообщает российское издание Baza со ссылкой на очевидцев, самолет упал около шести утра 11 сентября на границе Разнодельненского и Красноперекопского районов.

Вероятно, это мог быть истребитель Су-34.

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Летчики, к сожалению, успели катапультироваться, позже их забрали военные.

Что стало причиной падения российского самолета на оккупированном украинском полуострове, пока не известно.



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