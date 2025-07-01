Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко анализирует в эфире Radio NV последние удары по оккупированному Крыму и поражения, в частности, зенитных комплексов С-300/С-400 и радаров.

Валерий Романенко авиационный эксперт

Я оцениваю эти удары, как новейшие военные технологии, потому что они принципиально отличаются от того, что мы применяем, например, на линии фронта. И здесь есть возможность реализовать эти новые технологии.

Смотрите, что происходит. Радиолокационные станции в Крыму поражаются крайне дешевыми маленькими дронами, типа РУБАК, которые стартуют с [морских] беспилотников.