«Поражаем цели, как на полигоне». Как Украина дешево, но эффективно уничтожает ПВО россиян в Крыму — Романенко

1 июля, 12:43
Уничтожение РЛС Необий — СВ на территории временно оккупированного Крыма (Фото: Скриншот видео Главного управления разведки/Telegram)

Автор: Павел Новиков

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко анализирует в эфире Radio NV последние удары по оккупированному Крыму и поражения, в частности, зенитных комплексов С-300/С-400 и радаров.

Валерий Романенко

авиационный эксперт

Я оцениваю эти удары, как новейшие военные технологии, потому что они принципиально отличаются от того, что мы применяем, например, на линии фронта. И здесь есть возможность реализовать эти новые технологии.

Смотрите, что происходит. Радиолокационные станции в Крыму поражаются крайне дешевыми маленькими дронами, типа РУБАК, которые стартуют с [морских] беспилотников.

