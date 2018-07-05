05 июля 2018, четверг

В Крыму украинского активиста Балуха приговорили к 5 годам колонии общего режима

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В Крыму украинского активиста Балуха приговорили к 5 годам колонии общего режима

Подконтрольный России Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Кроме того, оккупационный суд назначил Балуху штраф 10 тыс. рублей (около 4 тысяч гривен) по второму уголовному делу против него.

В приговоре говорится, что Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее совершенными преступлениями".

16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационной власти РФ в Крыму, осудил Балуха до трех лет и семи месяцев в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.

Российские силовики обвинили крымчанина в "хранении боеприпасов". В свою очередь, адвокат Балуха и правозащитники заявили, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.

19 марта 2018 года Балух объявил голодовку, протестуя против вердикта оккупационного "суда". После 96-ти дней обычной голодовки он принял решение перейти на сухую голодовку.

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По первому делу российские власти обвинили Балуха в хранении боеприпасов. Украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тысяч рублей (4 тысячи гривен).

В деле о дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания прокурор запросил для Балуха четыре года колонии общего режима.

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