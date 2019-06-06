В Крыму украинца приговорили к 10,5 годам тюрьмы по обвинению в «шпионаже в пользу СБУ»
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил украинца Константина Давыденко к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
Оккупационные власти признали его виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ).
По данным ФСБ, в ходе судебного процесса Давыденко «полностью признал вину и раскаялся в содеянном».
Напомним, что представители ФСБ РФ задержали украинца Константина Давыденко 11 февраля 2018 года по подозрению в «сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности частей Росгвардии и ФСБ».
По данным российской спецслужбы, его завербовали в Службе безопасности Украины для разведки в аннексированном Крыму