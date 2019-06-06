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В Крыму украинца приговорили к 10,5 годам тюрьмы по обвинению в «шпионаже в пользу СБУ»

Сегодня, 15:13
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В Крыму украинца приговорили к 10,5 годам тюрьмы по обвинению в «шпионаже в пользу СБУ» - фото

кадр видео ФСБ РФ

Константин Давыденко был задержан в Крыму за шпионаж

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил украинца Константина Давыденко к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Оккупационные власти признали его виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ).

По данным ФСБ, в ходе судебного процесса Давыденко «полностью признал вину и раскаялся в содеянном».

Напомним, что представители ФСБ РФ задержали украинца Константина Давыденко 11 февраля 2018 года по подозрению в «сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности частей Росгвардии и ФСБ».

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Теги:   ФСБ России Шпионаж Россия Крым

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