В Крыму трех девушек заставили петь «Путин — молодец» из-за танцев под Верку Сердючку

12 августа, 10:12
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В Крыму трех девушек заставили петь о Путине из-за танцев под Верку Сердючку (Фото:Скриншот из видео Крымский СМЕРШ / Telegram)

В Крыму трех девушек заставили петь о Путине из-за танцев под Верку Сердючку (Фото:Скриншот из видео Крымский СМЕРШ / Telegram)

Оккупационный суд в Крыму осудил трех девушек, которые танцевали в аквапарке Алушты под песню Верки Сердючки Гуляночка.

Девушки в возрасте 19, 20 и 26 лет, которые работали аниматорами в местном аквапарке, танцевали под песню Верки Сердючки, в которой в частности есть слова «Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так». Видео опубликовал пророссийский Telegram-канал Крымский СМЕРШ.

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В оккупационном МВД в Крыму заявили, что задержали девушек по подозрению в «дискредитации ВС РФ» из-за того, что они «публично танцевали под песню украинского исполнителя с недопустимым содержанием».

Двое из девушек, по данным оккупационных властей, приехали из России, еще одна — местная жительница Алушты.

Против них составили админпротокол — оккупационный суд присудил девушкам штраф в 15 тысяч рублей (около 5500 грн).

В то же время пророссийский Telegram-канал опубликовал новое видео с девушками, на котором они просят прощения «за необдуманный поступок», выражают поддержку участникам так называемой «специальной военной операции», а потом поют песню со словами «Владимир Путин — молодец».

Редактор: София Лазарова

Теги:   Владимир Путин Крым Жители Крыма Оккупация Крыма Верка Сердючка Оккупация Война России против Украины

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