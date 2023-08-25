Жители Крыма сообщают о попадании в место базирования оккупантов: трое погибли, много раненых 25 августа, 10:54 Крым (Фото:Reuters)

В пятницу, 25 августа, жители временно оккупированного Крыма сообщили о попадании в место скопления российских оккупантов в селе Перевальном, Симферопольского района полуострова.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их информации, в указанном населенном пункте дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны Черноморского флота РФ.

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Сообщается, что в результате удара три человека погибли и «очень много» получили ранения. Их якобы доставили в госпиталь в городе Симферополь на ул.

Ночью в пятницу, 25 августа, взрывы также прогремели в оккупированном Севастополе. Оккупационные «власти» заявили об уничтожении 42-х беспилотников.

Ситуация в Крыму — что известно

В четверг, 24 августа, около 5 утра сообщалось о бое на полуострове с участием авиации. Возле села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

Позже стало известно, что подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили высадку на территории оккупированного россиянами Крыма. Это спецоперация при взаимодействии с военно-морским флотом.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что операция имела характер рейда.

23 августа Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в Крыму. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Оленевка на Тарханкутском полуострове.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Крымский ветер заявили о поражении российского берегового ракетного комплекса Бастион. Также писали о поражении радиолокационных станций на мысе Тарханкут.

ГУР заявило об уничтожении российского комплекса С-400 Триумф. Также, по данным ОК Юг, на Херсонщине повредили три пусковые установки С-300.