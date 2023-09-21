В Крыму снова слышны мощные взрывы 21 сентября, 18:52 Взрывы в оккупированном Крыму (Фото:Крымский ветер/Telegram)

В четверг вечером, 21 сентября, местные Telegram-каналы Крыма начали сообщать о взрывах на временно оккупированном полуострове.

Так, взрывы были слышны в Севастополе, Фиоленте, Балаклаве и других населенных пунктах Крыма. Российские Telegram-каналы заявляют о возможной «ракетной атаке». Пропагандистский канал ЧП / Севастополь также опубликовал видео, автор которого рассказывает о предполагаемом «прилете».

Видео дня

Официально ни украинская, ни российская стороны пока информацию не комментировали.

Только за последнюю неделю Украина нанесла несколько успешных ударов по объектам оккупантов в Крыму. В ночь на 13 сентября в Севастополе были повреждены большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону, которые находились на судоремонтном заводе. По данным украинской разведки, они не подлежат восстановлению.



14 сентября, по словам источника NV в СБУ, контрразведка спецслужбы вместе с ВМС ВСУ уничтожила возле Евпатории российский комплекс ПВО Триумф с помощью дронов и ракет Нептун. Успешную операцию подтвердил президент Владимир Зеленский.

Инфографика: NV

20 сентября в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. ВСУ подтвердило поражение командного пункта Черноморского флота РФ возле Верхнесадового рядом с Севастополем. Источники NV в Службе безопасности Украины рассказали, что во время спецоперации СБУ, Воздушных сил и ВМС ВСУ были поражены живая сила россиян и дорогие военные системы, которые были на этой базе.

В ВСУ также подтвердили, что Силы обороны нанесли комбинированный удар по военному аэродрому российских оккупантов возле города Саки.

