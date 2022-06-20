В Крыму решили снести автосервис, где отказались обслуживать военный грузовик оккупантов с буквой Z

20 июня, 00:30
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Российский военный на фоне грузовика с символикой оккупантов (илюстративное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российский военный на фоне грузовика с символикой оккупантов (илюстративное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Марионеточные оккупационные «власти» Крыма решили снести автосервис в Красногвардейском районе, в котором отказались ремонтировать российский военный грузовик с буквой Z.

Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на кремлевского марионетку, так называемого главу крымского парламента Владимира Константинова.

Видео дня

В результате проверки выяснилось, что автосервис якобы был построен незаконно, и теперь по решению местной администрации хозяин должен снести его в течение 14 дней.

«Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», — сказал колаборант Константинов.

13 июня издание Аргументы недели Крым опубликовало видеозапись, на которой солдат пожаловался на отказ в обслуживании военного грузовика с буквой Z. По его словам, рабочие сказали, что «военным не помогают».

https://www.youtube.com/watch?v=TSHurtKYAMw&ab_channel=%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC

В тот же день владелец автосервиса Вилен Сейтосманов записал видеообращение, в котором рассказал, что грузовик не стали ремонтировать из-за отсутствия подходящего оборудования. Бизнесмен упомянул, что его начали травить в соцсетях и обвинять в связях с Украиной из-за старых фотографий во ВКонтакте с украинским флагом.

https://www.youtube.com/watch?v=UpneRvdlemM&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%28%D0%AE.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%9C.%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%29
Редактор: София Лазарова

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