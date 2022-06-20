В Крыму решили снести автосервис, где отказались обслуживать военный грузовик оккупантов с буквой Z 20 июня, 00:30 Цей матеріал також доступний українською Российский военный на фоне грузовика с символикой оккупантов (илюстративное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Марионеточные оккупационные «власти» Крыма решили снести автосервис в Красногвардейском районе, в котором отказались ремонтировать российский военный грузовик с буквой Z.

Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на кремлевского марионетку, так называемого главу крымского парламента Владимира Константинова.

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В результате проверки выяснилось, что автосервис якобы был построен незаконно, и теперь по решению местной администрации хозяин должен снести его в течение 14 дней.

«Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», — сказал колаборант Константинов.

13 июня издание Аргументы недели Крым опубликовало видеозапись, на которой солдат пожаловался на отказ в обслуживании военного грузовика с буквой Z. По его словам, рабочие сказали, что «военным не помогают».

В тот же день владелец автосервиса Вилен Сейтосманов записал видеообращение, в котором рассказал, что грузовик не стали ремонтировать из-за отсутствия подходящего оборудования. Бизнесмен упомянул, что его начали травить в соцсетях и обвинять в связях с Украиной из-за старых фотографий во ВКонтакте с украинским флагом.

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