В Крыму руководство российских госкомпаний готовят к эвакуации — Центр нацсопротивления

28 апреля, 16:41
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Крым (Фото:Daniil Drozdov/flickr)

Крым (Фото:Daniil Drozdov/flickr)

Руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации, сообщает Центр национального сопротивления.

Других подробностей в ЦНС не раскрыли.

«Такая информация поступает как из государственных банков, так и с Крымской железной дороги, что свидетельствует о комплексных мерах по подготовке», — говорится в сообщении.

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Как уточняют в Центре, эвакуироваться должны представители «верхушки» с их семьями.

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«Пока речь идет об оплачиваемом отпуске», — добавляют в ЦНС.

По данным Reuters мощнейшие укрепления российские оккупанты построили в южной части Запорожской области и на подходах к Крымскому полуострову.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Эвакуация Война России против Украины

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