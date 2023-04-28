В Крыму руководство российских госкомпаний готовят к эвакуации — Центр нацсопротивления
Крым (Фото:Daniil Drozdov/flickr)
Руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации, сообщает Центр национального сопротивления.
Других подробностей в ЦНС не раскрыли.
«Такая информация поступает как из государственных банков, так и с Крымской железной дороги, что свидетельствует о комплексных мерах по подготовке», — говорится в сообщении.
Как уточняют в Центре, эвакуироваться должны представители «верхушки» с их семьями.
«Пока речь идет об оплачиваемом отпуске», — добавляют в ЦНС.
По данным Reuters мощнейшие укрепления российские оккупанты построили в южной части Запорожской области и на подходах к Крымскому полуострову.
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.